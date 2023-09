Uralt-Goldschatz: Fund durch Bewegung

Also habe er sich einen Metalldetektor besorgt, sagt Erlend Bore aus Norwegen. Mit dem Gerät glückte dem 51-Jährigen nun ein wertvoller Fund: Er entdeckte neun runde Medaillons, die an Münzen erinnern, und goldene Perlen, die einst eine opulente Kette ergeben haben müssen. Außerdem stieß er auf drei goldene Ringe. Insgesamt wiegt der Schatz gut hundert Gramm. Fachleute schätzen, dass die Goldobjekte in die Zeit um das Jahr 500 gehören. Entdeckt hat Bore die Münzen auf der Insel Rennesøy im Süden Norwegens.

