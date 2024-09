Unwetter: Von der Leyen sagt 10 Milliarden Euro zu

Hochwassergipfel in Polen: Petr Fiala, Ursula von der Leyen, Donald Tusk, Karl Nehammer, Robert Fico

Mitteleuropa atmet langsam auf. In der polnischen Großstadt Breslau (Wroclaw) erreichte das Hochwasser in der Nacht auf am Donnerstag seinen vorläufigen Höchststand. Der Pegelstand der Oder von 6,3 bis 6,4 Meter werde sich länger halten, sagte Bürgermeister Jacek Sutryk. Die Lage sei angespannt, die Flutwelle aber deutlich niedriger als beim Oderhochwasser 1997, als der Wasserstand 7,2 Meter erreicht habe. Normal ist ein Pegelstand von etwas mehr als drei Metern.

In den viel heftiger betroffenen Gebieten an der polnisch-tschechischen Grenze laufen inzwischen die Aufräumarbeiten. Noch ist das Ausmaß der Schäden unklar. Das EU-Parlament drängt deshalb auf mehr EU-Unterstützung für Katastrophenhilfe.

Am Nachmittag kamen in Breslau die Regierungschefs von Polen (Donald Tusk), Österreich (Karl Nehammer), Tschechien (Petr Fiala) und der Slowakei (Robert Fico) zusammen, um über Schutzmaßnahmen und den Wiederaufbau zu beraten. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nahm an dem Treffen teil.

Die EU werde den von den Unwetterkatastrophen betroffenen Ländern zehn Milliarden Euro aus dem Kohäsionsfonds zur Verfügung stellen, erklärte von der Leyen nach dem Gipfel.

Österreich könne aus diesem Fonds 500 Millionen Euro abrufen, sagte Bundeskanzler Nehammer. Mit der einen Milliarde aus dem österreichischen Katastrophenfonds stünden nun insgesamt 1,5 Milliarden Euro für Hilfe zur Verfügung

Nehammer hatte bereits vorab finanzielle Unterstützung sowie gezielte Hilfsprogramme gefordert. Ziel müsse es sein, in der EU bei der Katastrophenhilfe die Bürokratie zurückzunehmen, um schnellere Hilfen zu ermöglichen.

Gastgeber Tusk, der zum Treffen geladen hatte, sagte, er habe die Kommissionschefin informieren wollen, "wie viele Städte von diesem Wasser verwüstet worden sind, damit sie keinen Zweifel daran hat, dass es sich um einen Notfall handelt".

Während in Mittel- und Osteuropa langsam die Aufräumarbeiten begonnen haben, plagen anhaltende Regenfälle jetzt vor allem die norditalienische Region Emilia-Romagna.

Evakuierungen in Norditalien

An mehr als tausend Menschen im Umkreis der Städte Ravenna und Bologna erging am Donnerstag der Aufruf, ihre Häuser zu verlassen. In der Ortschaft Bagnacavallo werden zwei Personen vermisst.

In der Nacht auf Donnerstag wurde auch der Zugverkehr in der Emilia-Romagna zum Teil eingestellt, wie die italienische Eisenbahngesellschaft Trenitalia mitteilte. Sieben Hochgeschwindigkeits- und Intercity-Züge wurden gestrichen, während elf weitere Züge unter anderem mit Streckenbeschränkungen belegt wurden.

