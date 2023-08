Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/DREW ANGERER

Der eine fällt über einen Sandsack, dem anderen friert die Sprache vor laufender Kamera ein, während eine Dritte nicht weiß, was Sache ist. Drei Vorfälle aus der jüngsten Zeit haben in den USA eine Debatte darüber ausgelöst, wann alt in der Politik zu alt ist.