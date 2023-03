Unternehmer aus Oberösterreich in der Ukraine: "Es geht nur ums Überleben"

Thomas Brunner führt ein Agrarunternehmen in der Ukraine.

"Wir werden das Überleben der Ukraine sichern. Wir werden den Krieg gewinnen." Der Oberösterreicher Thomas Brunner (47) ist Agrarunternehmer in der Ukraine und gerade auf Besuch in Linz. Er hat bei Kriegsausbruch vor einem Jahr seine ukrainische Frau und die beiden Kinder (vier und zehn Jahre) hierhergebracht, denn sein Schweinemastbetrieb in der Südostukraine ist nur gut 200 Kilometer von der Front entfernt.