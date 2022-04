Unterhaus beschließt "Partygate"-Untersuchung

Der britische Premier Boris Johnson muss sich in der Affäre um illegale Feiern in seinem Amtssitz während der Corona-Ausgangssperren in den Jahren 2020 und 2021 einer parlamentarischen Untersuchung stellen. Ein entsprechender Antrag der Labour-Opposition wurde gestern nach langer Debatte von den Abgeordneten ohne Abstimmung durchgewunken.

Im Zentrum steht die Frage, ob Johnson die Abgeordneten im Zusammenhang mit der Affäre belogen hat. So hatte der Premier mehrfach im Parlament beteuert, die Regeln seien stets befolgt worden. Später stellte sich heraus, dass der Regierungschef selbst an mehreren der Zusammenkünfte teilgenommen hatte.

Inzwischen musste er dafür eine von der Polizei verhängte Strafe zahlen. Scotland Yard hatte Mitte April wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen Bußgelder gegen ihn, seine Ehefrau Carrie und seinen Finanzminister Rishi Sunak verhängt. Ihre Ermittlungen im Fall dauern an, weitere Bußgelder gegen Johnson könnten folgen.

Das Parlament zu belügen gilt in Großbritannien für Mitglieder der Regierung als Rücktrittsgrund. Sollte der Ausschuss befinden, dass Johnson gelogen hat, wäre das für ihn äußert heikel.