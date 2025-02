"Unser Clown hat Eier gezeigt": Kiewer reagieren mit Humor auf Trump

Zerstörter russischer Panzer in der Ukraine: Drei Jahre schon dauert der Krieg.

Am Montag jährt sich der Beginn des Ukraine-Krieges zum dritten Mal. Und in Kiews Straßencafés sind Luftkriegs- oder Frontneuigkeiten weiter Hauptgesprächsthema – dazu kommen inzwischen Donald Trumps Beleidigungen gegen Wolodymyr Selenskyj. Im Gegensatz zur Masse der Russen verdrängen die Ukrainer nicht, was seit drei Jahren passiert.