"Unruhestifter in den Kopf und in die Beine geschossen"

Im schiitischen Islam wird der Toten am dritten, siebten und 40.Tag nach ihrem Ableben gedacht. Während der Islamischen Revolution hatten besonders die in Abständen von 40 Tagen durchgeführten Massendemonstrationen zum Gedenken an die von der Armee erschossenen Iraner letztlich zum Sturz des Schahs geführt. Gleiches soll sich nun wiederholen: 40 Tage nach der blutigen Niederschlagung der Benzinproteste mit Hunderten Toten hatten Aktivisten den zweiten Weihnachtsfeiertag zum "Auftakt einer zweiten Welle des Massenprotestes" proklamiert.

Nach den traditionellen Trauerzeremonien auf den Friedhöfen forderte auch die Auslandsopposition in Tausenden Twitter-Botschaften, das iranische Volk solle mit Straßenprotesten den Druck auf das Regime erhöhen, wenn nicht gar ihm "den Todesstoß versetzen". Die Geistlichkeit reagierte auf die Aufrufe mit einer erneuten Abschaltung des Internets.

Betroffen waren vor allem Provinzen im Süd-, West- und Zentral-iran. Aber auch in der Hauptstadt Teheran wurde über eine spürbare Verlangsamung des Internets geklagt. Ob durch die Blockade der sozialen Medien eine Mobilisierung der vielen Unzufriedenen verhindert werden konnte, war am Donnerstag unklar. Im Kurznachrichtendienst Twitter veröffentlichte Kurz-Videos zeigten kleinere Trauerkundgebungen in Isfahan, Schiraz sowie in der Provinz Loristan. In Teheran filmten Aktivisten ein mit Schilden und Schlagstöcken aufmarschiertes Großaufgebot der Polizei. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen Hunderte Menschen verhaftet worden sein.

1500 Demonstranten getötet?

Was genau geschah, wird sich vermutlich erst in einigen Tagen herauskristallisieren. Noch ist auch unklar, wie viele Menschen während der Niederschlagung der Revolte nach der Verdreifachung der Benzinpreise Mitte November ums Leben gekommen sind. Die Nachrichtenagentur Reuters berief sich gestern auf "anonyme Gewährsleute im Innenministerium". Nach deren Angaben sollen mindestens 1500 Menschen erschossen worden sein. Revolutionsführer Ali Khamenei, so die Gewährsleute weiter, habe eine Niederschlagung der Proteste "um jeden Preis" angeordnet. Schließlich sei "die Islamische Republik in Gefahr" gewesen, habe der oberste Geistliche seinen Schießbefehl begründet.

Man habe die "Unruhestifter nicht nur in den Kopf, sondern in den Kopf und in die Beine geschossen", zitierte der reformorientierte Parlamentsabgeordnete Mahmoud Sadeghi am Donnerstag "aus einem vertraulichen Treffen mit Innenminister Abdolreza Rahmani-Fazli". Die entsetzliche Kaltblütigkeit des Ministers habe die Abgeordneten zutiefst schockiert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.