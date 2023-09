UNO warnt: "Die Welt gerät aus den Fugen"

"Wir nähern uns immer mehr einem großen Bruch der Wirtschafts- und Finanzsysteme sowie der Handelsbeziehungen", warnte UNO-Generalsekretär Antonio Guterres zum Start der Generaldebatte der Vollversammlung in New York vor einer "Aufspaltung der Welt". Ohne eine Reform der Institutionen könnten Probleme nicht wirksam angegangen werden. Die Vereinten Nationen sind aufgrund der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland, der Rivalität zwischen den USA und China sowie den Ungleichheiten zwischen reichen und armen Gesellschaften zunehmend besorgt. Guterres appellierte an die Staats- und Regierungschefs, gemeinsam Lösungen zu finden, internationale Strukturen zu erneuern. Es brauche Staatskunst statt Stillstand.

Bei der Generaldebatte werden rund eine Woche lang mehr als 140 Staats- und Regierungschefs Reden halten. Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine nahm auch dessen Präsident Wolodymyr Selenskyj persönlich teil. In seiner Rede warf er Russland vor, mit seiner Aggression auch viele andere Staaten zu bedrohen. Moskau nutze auch andere Instrumente als Waffen - "und diese Dinge werden nicht nur gegen unser Land eingesetzt, sondern auch gegen Ihres", sagte Selenskyj an die Adresse der Mitgliedstaaten.

US-Präsident Joe Biden rief in seiner Rede ebenfalls dazu auf, zusammenzustehen: "Wenn wir zulassen, dass die Ukraine zerstückelt wird, ist niemand mehr sicher."

