UNO warnt: "Die nächsten Pandemien werden mit Sicherheit kommen"

Das UN-Umweltprogramm schlägt Alarm: Ursprünglich bei Tieren vorkommende Krankheiten könnten in Zukunft häufiger auf den Menschen überspringen – ähnlich wie das wohl beim Coronavirus SARS-CoV-2 geschehen ist. Dazu tragen unter anderem die steigende Nachfrage nach Fleisch, die Umweltzerstörung und der Klimawandel bei.

"Wenn wir weiterhin die Tierwelt ausbeuten und unsere Ökosysteme zerstören, können wir einen stetigen Strom dieser Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden, in den kommenden Jahren erwarten", warnte die Chefin des UN-Umweltprogramms (UNEP), Inger Andersen. Covid-19 ist demnach nur ein Beispiel für den Anstieg von Zoonosen – also von Krankheiten, die von Tieren auf Menschen überspringen. Das Coronavirus SARS-CoV-2 ist vermutlich von Fledermäusen über ein anderes Tier auf den Menschen übertragen worden. Auch Ebola und MERS sprangen von Tieren auf Menschen über. Schleichkatzen stehen im Verdacht, das SARS-Virus 2003 übertragen zu haben.

"Während viele von Covid-19 überrascht waren, waren wir, die über Tierkrankheiten forschen, es nicht", sagte Delia Randolph, eine Veterinär-Epidemiologin beim International Livestock Research Institute (ILRI). "Dies war eine höchst vorhersehbare Pandemie." Seit den 1930ern gebe es einen "klaren Trend" einer steigenden Zahl von Krankheiten – 75 Prozent davon stammen von Wildtieren.

Für den Anstieg sind mehrere menschliche Faktoren verantwortlich: Einerseits steigen die Nachfrage nach Tierproteinen und die damit verbundene Massentierhaltung weltweit an. Dadurch werden immer mehr Tiere gezüchtet, die einander genetisch sehr ähnlich sind, was sie anfälliger für Infektionen macht. Hinzu kommt eine zunehmende Ausbeutung der Tierwelt durch das Jagen, den Handel und den Verzehr wilder Tierarten. Durch die Globalisierung, die wachsende Mobilität, das Bevölkerungswachstum und die rasante Urbanisierung können sich die Zoonosen heutzutage schneller weltweit verbreiten.

Auch der Klimawandel befeuert den Anstieg der Krankheiten. Wärmere Temperaturen können ideale Bedingungen für Erreger und Überträger schaffen. Die Forscher mahnen daher: All diese Probleme müssten rasch angegangen werden, um die Gefahr zunehmender Pandemien zu reduzieren.

Neuer Alarm: Beulenpest in China

Mitten in der Corona-Pandemie kommt eine Hiobsbotschaft aus China – in der nordchinesischen Region Innere Mongolei ist bei einem Hirten die Beulenpest ausgebrochen. Auch hier überträgt sich der Erreger vom Tier auf den Menschen. Die Behörden sind in höchster Alarmbereitschaft.

Ursprung der Erkrankung sind Murmeltiere und Nagetiere. Deshalb sprachen die Behörden bis Jahresende ein Verbot für das Jagen und den Verzehr von Tieren aus, die das Virus übertragen können.

Auch in der benachbarten Mongolei wurde ein Beulenpest-Verdachtsfall gemeldet. Ein 15-Jähriger bekam Fieber, nachdem er ein Murmeltier verspeist hatte.

In den letzten Jahren kam es immer wieder weltweit zu Ausbrüchen der Beulenpest – u.a. in Indien, Peru, Madagaskar und im Kongo. Laut WHO werden pro Jahr bis zu 2000 Fälle gemeldet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.