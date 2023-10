UNO warnt: "Der Gazastreifen wird zu einem Höllenloch"

Die Lage im Nahen Osten spitzte sich gestern stündlich zu: Vor allem Israels Aufforderung, den Norden des Gazastreifens innerhalb von 24 Stunden zu verlassen, löste Panik aus. Tausende Menschen versuchten verzweifelt, mit Autos, Motorrädern, Lastwagen, Eselskarren und zu Fuß in den Süden zu gelangen. Der Beginn der israelischen Bodenoffensive stand unmittelbar bevor.

"Verlassen Sie sofort Ihre Häuser und begeben Sie sich südlich des Wadi Gaza", stand auf den Flugblättern die die israelische Regierung gestern über dem Gazastreifen abwarf. Der Aufruf zur Evakuierung betrifft knapp eine Million Zivilisten.

Israel zog die Panzer an der Grenze zusammen. Bild: AFP/Kahana

Ein solcher Schritt könne "unmöglich ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden", sagte UN-Sprecher Rolando Gomez. Man rufe Israel nachdrücklich dazu auf, den Befehl aufzuheben. Es müsse vermieden werden, "dass sich eine ohnehin schon tragische Situation" in eine Katastrophe verwandle.

Die radikalislamische Hamas weigerte sich, der israelischen Anordnung Folge zu leisten. "Wir bleiben standhaft auf unserem Land, in unseren Häusern und unseren Städten. Es wird keine Vertreibung geben", erklärte die Hamas in einer Stellungnahme. "Wir werden sterben und nicht gehen." Auch die Moscheen riefen die Menschen dazu auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen.

Palästinenser-Präsident Mahmoud Abbas, der von einer "Nakba" (Katastrophe) sprach, forderte in einem Gespräch mit US-Außenminister Antony Blinken die Einrichtung von humanitären Korridoren in den Gazastreifen, um ein humanitäres Desaster zu verhindern. "Die Israelis sind bereit dafür", hieß es dann am Abend. Zur Umsetzung dieser Zonen sei bereits Kontakt mit den Internationalen Komitees von Rotem Kreuz (IKRK) und Rotem Halbmond und UNO-Hilfsorganisationen aufgenommen worden. Ägypten will zwar die Grenze für Hilfsgüter aufmachen, doch "die Menschen selbst sollen besser im Gazastreifen bleiben", teilte der ägyptische Präsident Abdel Fatah al-Sisi mit.

Die israelischen Luftangriffe richteten massive Zerstörungen an. Bild: APA/AFP/SAID KHATIB

Die internationalen Helfer sind heillos überfordert: "Angesichts der militärischen Belagerung sind die humanitären Organisationen nicht in der Lage, einer so großen Zahl von Menschen in Gaza zu helfen", erklärte das IKRK. "Der Gazastreifen wird schnell zu einem Höllenloch und steht am Rande des Zusammenbruchs", warnte das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge vor einer dramatischen Verschärfung der humanitären Krise.

Unterdessen stieg die Zahl der Toten: Seit Beginn des Krieges kamen 1300 Israelis ums Leben, mindestens 3300 wurden verletzt, etwa 150 wurden entführt. Nach Angaben der Hamas sollen 13 der Geiseln bei israelischen Luftangriffen getötet worden sein. Aus dem Gazastreifen wurden etwa 1800 Tote und fast 7400 Verletzte gemeldet.

