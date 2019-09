UNO-Klimagipfel: Van der Bellen bei Youth Climate Summit in New York

Am Montag ist Österreich beim Klimagipfel durch Van der Bellen und Umweltministerin Maria Patek vertreten. Van der Bellen wird im Rahmen des Jugend-Klimagipfels bei der Dialogveranstaltung "Intergenerational Town Hall: Young Leaders engage with World Leaders" Fragen aus dem Publikum beantworten. Im Vorfeld hatte er eine "Initiative for more Climate Ambition" lanciert, die "rasche und mutige Schritte" im "Kampf gegen die Klimakrise" fordert. Diese wurde laut Präsidentschaftskanzlei von 32 Staats- und Regierungschefs aus vier Kontinenten unterstützt. In der kommenden Woche ist Van der Bellen gemeinsam mit Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein und Außenminister Alexander Schallenberg bei der UNO-Vollversammlung zu Gast.

"Jugendgipfel" zum Klimaschutz

Die UNO veranstaltet am Samstag in New York ihren bisher ersten "Klimagipfel" speziell für junge Leute (ab 16.00 Uhr MESZ). Die Vereinten Nationen erkennen damit die Bedeutung der von der jungen Aktivistin Greta Thunberg entfachten weltweiten Bewegung für mehr Klimaschutz an.

New York. Die 16-jährige Schwedin wird unter den rund 500 Teilnehmern des Treffens sein, das zwei Tage vor einem UN-Klimagipfel mit Staats- und Regierungschefs stattfindet. Bei dem UN-"Jugendgipfel" sollen die Aktivisten ihre Aktionen und Projekte vorstellen. Auch von jungen Leuten entwickelte Technologien für den Klimaschutz werden präsentiert. Am Freitag hatten weltweit Millionen Menschen bei Streiks, Versammlungen und Protestzügen verstärkte Anstrengungen gegen die Erderwärmung gefordert.

