UNO: Israel plant Umsiedlung von mehr als 1 Million Menschen in Gaza

In Gaza Stadt werde es in den nächsten Tagen Militäroperationen geben. Die Rückkehr sei erst nach einer weiteren entsprechenden Ankündigung des Militärs gestattet. Dies sei zum Schutz der Zivilisten nötig.

"Signifikante" Operationen angekündigt

"Jetzt ist es Zeit für Krieg" sagte Israels Verteidigungsminister Yoav Gallant am Donnerstag. Das Israelische Militär kündigte "signifikante" Operationen in Gaza Stadt für die kommende Tage an und warnte die Bevölkerung des Gaza-Streifens, sich dem Grenzzaun zu nähern.

UN-Sprecher Stephane Dujarric sagte in einer Erklärung in New York, der Befehl des israelischen Militärs, der am Donnerstag kurz vor Mitternacht bei den Vereinten Nationen in Gaza einging, gelte auch für alle Mitarbeiter der Vereinten Nationen und die in UN-Einrichtungen wie Schulen, Gesundheitszentren und Kliniken untergebrachten Personen. Die UNO halte es für unmöglich, dass eine solche Bewegung ohne verheerende humanitäre Folgen stattfinden könne, so Dujarric. Er rief das israelische Militär auf, die Entscheidung rückgängig zu machen, damit eine bereits tragische Lage nicht zu einer katastrophalen werde.

Der israelische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Gilad Erdan, sagte: "Die Reaktion der UNO auf Israels frühe Warnung an die Bewohner des Gazastreifens ist beschämend". Die U.N. solle sich darauf konzentrieren, die Hamas zu verurteilen und Israels Recht auf Selbstverteidigung zu unterstützen.

Salama Marouf, Leiter des Medienbüros der Hamas-Regierung, sagte, die Verlagerungswarnung sei ein Versuch Israels, "Fake News zu verbreiten und weiterzugeben, mit dem Ziel, Verwirrung unter den Bürgern zu stiften und unseren inneren Zusammenhalt zu schädigen". Er fügte hinzu: "Wir bitten unsere Bürger dringend, sich nicht auf diese Versuche einzulassen".

Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveblog:

Mehr zum Thema Außenpolitik Nahost-Liveblog: Zivilisten sollen Norden des Gazastreifens verlassen TEL AVIV. Israels Militär hat zur Evakuierung des nördlichen Gazastreifens aufgefordert. Nahost-Liveblog: Zivilisten sollen Norden des Gazastreifens verlassen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper