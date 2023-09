UNO hinkt ihren Zielen hinterher: "Rettungsplan" für Nachhaltigkeit

Mahnungen vor Beginn der UNO-Debatten: Großkundgebung für Klimaschutz in New York

Den Empfang bereiteten mehrere zehntausend Demonstranten in New York: Vor der heute beginnenden Generaldebatte zur 78. UNO-Vollversammlung forderten sie eine schnelle Abkehr von fossilen Energieträgern wie Öl, Kohle und Gas. Unter anderem riefen die Demonstranten US-Präsident Joe Biden auf, mehr für Klimaschutz zu tun und den Klimanotstand auszurufen.

Biden traf gestern in New York ein. Zur Generaldebatte, die eine Woche dauern wird, werden rund 150 Staats- und Regierungschefs erwartet. Für Österreich nehmen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Außenminister Alexander Schallenberg teil und werden vor dem Plenum sprechen, für Mittwoch ist auch ein Treffen mit UNO-Generalsekretär Antonio Guterres geplant. Der besondere Fokus der Debatten liegt laut UNO auf der Umsetzung der "Agenda 2030" für Frieden, Wohlstand und Nachhaltigkeit. Das Treffen markiert die "Halbzeit" der geplanten Umsetzung der Agenda. Ein Thema wird auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine sein. Dazu wird es am Mittwoch ein Treffen des UNO-Sicherheitsrats geben. In diesem Zusammenhang wird auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj heute in New York sprechen. Ein Treffen mit Generalsekretär Guterres ist bereits fix vereinbart. Selenskyj soll eine Rede vor der Generalversammlung halten.

Weit von Zielen entfernt

Am Montag hatte vor der Generaldebatte ein zweitägiger "Gipfel der Ziele für nachhaltige Entwicklung" (SDG Summit) begonnen. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres forderte einen "Rettungsplan" für die 17 Nachhaltigkeitsziele und 169 Unterziele im Kampf gegen Armut, Hunger und Ungleichheit sowie für die Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad, auf die sich die Vereinten Nationen 2015 geeinigt hatten.

Die Weltgemeinschaft ist aber noch weit davon entfernt, diese zu erreichen. Laut einem UNO-Bericht, der als Halbzeitbilanz im Mai vorgelegt wurde, sind die Mitgliedstaaten bei lediglich 15 Prozent der Entwicklungsziele auf dem richtigen Weg. Bei mehr als 30 Prozent der Ziele gibt es keine Veränderung oder es wurden sogar Rückschritte verzeichnet. In den ersten Jahren erzielte Fortschritte – etwa bei der Bekämpfung der extremen Armut, der Reduzierung der Kindersterblichkeit und beim Zugang zu Elektrizität – wurden durch die Corona-Pandemie, den Ukraine-Krieg und klimabedingte Katastrophen wieder teils zunichtegemacht. Wenn es so weitergeht wie bisher, werden im Jahr 2030 nach UNO-Angaben noch immer 575 Millionen Menschen in extremer Armut leben und mehr als 600 Millionen Menschen hungern. Die UNO-Mitgliedsstaaten sollten etwa nationale Strategien zur Verringerung von Armut und Ungleichheit formulieren, ihre Haushalte auf die Erreichung der Entwicklungsziele ausrichten und die internationale Finanzarchitektur reformieren, so Guterres.

Russisches Störmanöver

Vor dem Start der Generaldebatte verursachte der Brief einer Staatengruppe um Russland Unruhe. In dem Schreiben vom Sonntag kündigen die elf Länder eine Blockade mehrerer Erklärungen an, die von der Weltgemeinschaft in dieser Woche angenommen werden sollten. Dazu zählt der Text, mit dem die Nachhaltigkeitsziele bekräftigt werden sollten. Wie geplant wurde der Text am Montag einstimmig angenommen. Der Blockade-Drohung folgten letztlich keine Taten.

