UNO-Generalsekretär appelliert an G20: "Klimakollaps stoppen"

"Die Klimakrise verschärft sich dramatisch - aber der kollektiven Antwort mangelt es an Ehrgeiz, Glaubwürdigkeit und Dringlichkeit", sagte Guterres in einer Rede in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi, wo am Wochenende der Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer stattfindet.

Guterres forderte die G20 auf, das "1,5-Grad-Ziel" des Pariser Klimaabkommens am Leben zu erhalten. "Die Klimakrise gerät außer Kontrolle", warnte Guterres. Die G20-Staaten ständen in besonderer Verantwortung. "Zusammen sind die G20-Länder für 80 Prozent der weltweiten Emissionen verantwortlich. Halbherzige Maßnahmen werden den vollständigen Kollaps des Klimas nicht verhindern."

Ein von Guterres vorgeschlagener Klimasolidaritätspakt sieht vor, dass die großen Treibhausgas-Emittenten zusätzliche Anstrengungen unternehmen, um ihre Emissionen zu senken, und die wohlhabenderen Länder die Schwellenländer dabei unterstützen. Guterres bezeichnete die globale Finanzarchitektur als "überholt, dysfunktional und unfair" und sagte, dass sie einer tiefgreifenden, strukturellen Reform bedürfe. "Das Gleiche gilt für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen."

Gefahr zunehmender Konfrontation

Es bestehe die Gefahr einer zunehmender Konfrontation. "Unsere Welt ist in einem schwierigen Moment der Transformation." Die G20 könnten dabei helfen, den Übergang zu einer multipolaren Ordnung in der Welt zu begleiten. Gastgeber Indien wolle vor allem eine Stärkung des globalen Südens, lobte er. "Unsere Welt befindet sich in einem schwierigen Moment des Übergangs. Die Zukunft ist multipolar, aber unsere multilateralen Institutionen spiegeln eine vergangene Zeit wider."

Die G20-Staaten ringen um eine gemeinsame Abschlusserklärung. Nach Angaben europäischer Diplomaten wollen Russland, Saudi-Arabien, aber auch China und Indien Klimaschutz-Verpflichtungen lockern. Gastgeber Indien versucht vor allem, die G20-Staaten Russland und China in der Abschlusserklärung einzubinden. Dies ist vor allem mit Blick darauf heikel, dass die westlichen Staaten in der G20-Erklärung eine Verurteilung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fordern, wie indische Regierungsmitglieder diese Woche deutlich machten. EU-Ratspräsident Charles Michel sagte, es sei schwer vorherzusagen, ob die Staats- und Regierungschefs sich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen könnten.

Die Präsidenten Russlands und Chinas, Wladimir Putin und Xi Jinping, haben ihre Teilnahme an dem Treffen abgesagt. Putin wird von Außenminister Sergej Lawrow vertreten, Xi von Ministerpräsident Li Qiang. Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt an dem Gipfel teil, er wird begleitet von Finanzminister Christian Lindner (FDP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper