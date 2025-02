UNO besorgt über die Lage im Ostkongo

Von nachrichten .at, 07. Februar 2025, 18:37 Uhr

"Wenn nichts unternommen wird, könnte das Schlimmste noch bevorstehen", warnte der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, in Genf. "Die Gefahr einer Eskalation der Gewalt in der gesamten Subregion war noch nie so groß wie heute."

In Tansania beraten indes seit Freitag die afrikanischen Staaten in einem Sondergipfel über den Konflikt.

Türk sprach bei einer Sondersitzung des UNO-Menschenrechtsrats zur Eskalation des Konflikts in und um die Großstadt Goma im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Dort soll es in den vergangenen Tagen mindestens 2900 Tote gegeben haben.

Der Österreicher Türk, der das Amt seit 2022 innehat, berichtete von verheerender Gewalt. Sein Büro untersuche Berichte über Massenvergewaltigungen und sexuelle Ausbeutung. Menschenrechtsaktivisten berichteten, sie würden von Rebellen und dem ruandischen Militär verfolgt. "Ich bin auch besorgt über das hohe Risiko einer Zwangsrekrutierung von Kindern zu Militärdiensten", sagte Türk.

