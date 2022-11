UNO: Am Mittwoch fahren keine Getreidefrachter

"Das UNO-Sekretariat und das Gemeinsamen Koordinierungszentrum berichten, dass die Delegationen der Ukraine, der Türkei und der Vereinten Nationen vereinbart haben, für morgen, den 2. November, keine Bewegung von Schiffen im Rahmen der Schwarzmeer-Getreideinitiative zu planen", sagte Sprecher Farhan Haq am Dienstag in New York.

Er betonte dabei, dass die Aussetzung der Vereinbarung von Moskau eine "vorübergehende und außergewöhnliche Maßnahme" sei. Die Pause im Schiffsverkehr sei ebenfalls eine "vorübergehende Maßnahme" - es gehe bis auf weiteres nur um den Mittwoch.

Erdogan zeigte sich zuversichtlich

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich zuvor "zuversichtlich" gezeigt, dass es zu einer vollständigen Wiederaufnahme des Getreideabkommens kommen wird. Man könne eine "lösungsorientierte Zusammenarbeit" aufbauen, hieß es in einer Mitteilung des türkischen Kommunikationsministeriums nach einem Telefon Erdogans mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Dienstag. Eine Lösung der "Getreidekrise" würde auch eine Rückkehr zu Verhandlungen anregen können, wurde Erdogan zitiert.

Putin selbst forderte "echte Garantien" der Ukraine, dass sie die Schifffahrtskorridore nicht für militärische Aktionen nutzen wird. Erst danach könne eine Wiederaufnahme der Arbeit im Rahmen des Getreideabkommens geprüft werden.

Russland hatte am Samstag das unter Vermittlung der Türkei und der UNO geschlossene Abkommen ausgesetzt. Zur Begründung nannte Moskau Drohnenangriffe Kiews auf seine Schwarzmeerflotte. Die Ukraine habe für diese Attacken den Schutz des Korridors ausgenutzt. Zudem seien auch Schiffe angegriffen worden, die beim Schutz der Getreide-Konvois im Einsatz gewesen seien.

Die Ausfuhr ukrainischen Getreides im Rahmen der Initiative war zunächst weiter gegangen. Das mit dem Abkommen eingerichtete Kontrollzentrum in Istanbul teilte mit, am Dienstag hätten drei Frachter ukrainische Häfen verlassen. Die Kontrolle von Schiffen um Istanbul werde derzeit ohne Inspektoren der Ukraine und Russlands und nur von Vertretern der UNO und der Türkei durchgeführt. UNO-Koordinator Amir Abdulla setze die Gespräche mit Russland, der Ukraine und der Türkei fort, um die vollständige Teilnahme im Koordinationszentrum zu erreichen, hieß es in einer Erklärung.