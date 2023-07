Unklare Zukunft für Getreideabkommen

Berichte über eine angebliche Einigung hatte Moskau zuletzt nicht kommentiert, der russische Präsident Wladimir Putin stellte erneut Bedingungen für eine Verlängerung.

Das Abkommen war nach monatelanger Blockade der ukrainischen Getreideausfuhren im Juli des Vorjahres unter Vermittlung der UNO und der Türkei unterzeichnet worden. Die vereinbarten Rahmenbedingungen sieht Putin immer noch nicht erfüllt, wie er am Wochenende sagte, "nicht eine". Vor allem werde eine Vereinbarung, dass Russland trotz Sanktionen Nahrungsmittel und Dünger exportieren darf, nicht erfüllt, kritisierte Moskau. Gibt es keine Einigung quasi in letzter Minute, sei es möglich, dass das Abkommen ausgesetzt wird, bis Russland seine Forderungen erfüllt sieht, hieß es am Sonntag. Inzwischen bemühten sich die UNO und zuletzt die Türkei, Putin zu überzeugen.

ZIB 1: Russisch-ukrainischer Getreidedeal in Gefahr

