"Union derzeit nicht regierungsfähig"

Bei den Sondierungsgesprächen nach der Bundestagswahl in Deutschland stehen die Zeichen auf einer Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. SPD-Vorsitzender Norbert Walter-Borjans hat den glücklosen Union-Kanzlerkandidaten Armin Laschet gestern aufgefordert, die Niederlage von CDU und CSU endlich einzugestehen. "Dass Laschet es bis zum heutigen Tag nicht fertigbringt, die Total-Abfuhr der Wähler anzuerkennen, sondern stattdessen verbissen um jeden Millimeter Macht feilscht, ist ein beschämendes Armutszeugnis für ihn und die ihn tragenden Parteien CDU und CSU", sagte Walter-Borjans der "Augsburger Allgemeinen".

Katrin Göring-Eckardt, Ko-Fraktionschefin der Grünen, sprach sich unterdessen klar gegen ein "Jamaika"-Bündnis von CDU/CSU, Grünen und FDP aus. Ich sehe im Moment nicht, dass man die Union für sondierungsfähig halten könnte, geschweige denn für regierungsfähig. Der ganze Laden ist offensichtlich null vorbereitet auf die Zeit nach Merkel."

Ko-Fraktionsvorsitzender Anton Hofreiter lobte gleichzeitig die FDP: "Mit den Liberalen gibt es eine ganze Reihe an Gemeinsamkeiten, beispielsweise die Digitalisierung, Bildung und Bürgerrechte." Der frühere Umweltminister Jürgen Trittin (Grüne) ging noch weiter: "Die FDP hat dazugelernt."

Bei den Sondierungsgesprächen haben die Sozialdemokraten die Nase vorne: Am Sonntag gibt es eine erste Runde mit der FDP und kurz darauf mit den Grünen. Die Unionsparteien wollten eigentlich schon früher mit der FDP sprechen, allerdings ließ der Terminkalender von CSU-Chef Markus Söder das nicht zu. Er ist heute Abend zum 80. Geburtstag von CSU-Urgestein Edmund Stoiber eingeladen. Und am Samstag müsse sich der bayerische Ministerpräsident an Basiskonferenzen beteiligen, heißt es. Die erste Gesprächsrunde wird es daher erst am Dienstag geben.

"Existenzielle Frage"

Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann (CDU) sagte unterdessen, dass seine Partei in einer "schweren Krise" stecke. Den Wahlausgang nannte er in der Sendung "Maischberger" ein Desaster. "Das Ding geht ins Mark. Wir stehen vor einer existenziellen Frage." Auf die Frage, ob Laschet noch der richtige Parteichef sei, antwortete Linnemann: "Armin Laschet hat 24 Prozent geholt. Das ist so."

