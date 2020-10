Robert Jeffress stimmt in einem Punkt mit dem Demokraten Joe Biden überein: "Wir befinden uns in einem Krieg um die Seele Amerikas", diagnostiziert der Pastor der 14.000 Mitglieder großen "First Baptist"-Kirche von Dallas. Doch der Evangelikale sieht sich auf der anderen Seite der Front im Kampf gegen säkulare Befürworter von Abtreibung, Homo-Ehe und Sozialismus. Dort verortet der 64-jährige Führer der texanischen Megakirche auch Donald Trump.

Der Präsident sei vielleicht nicht ganz bibelfest, "aber er ist ein extrem starker Führer", lobt ihn der zierliche Prediger mit der butterweichen Stimme. Bei ihrer ersten Begegnung im Trump-Tower von New York 2015 freundeten sich die beiden unmittelbar an. Jeffress betete vor Beginn der Kundgebungen für den Präsidenten, predigte bei dessen Amtseinführung, rief den Segen für die neue US-Botschaft in Jerusalem herbei und steht Trump bis heute als eine Art Hausgeistlicher zur Seite.

60 Millionen Evangelikale

Das Verhältnis der beiden steht als Sinnbild für die unheilige Allianz, die Amerikas Evangelikale mit einem Präsidenten eingegangen sind, der ihnen erstmals das Gefühl gibt, echten Teil an der Macht im Weißen Haus zu haben. Ronald Reagan und die beiden Präsidenten Bush redeten den Evangelikalen im Wahlkampf zwar nach dem Mund, taten aus deren Sicht im Amt aber wenig für sie.

In den USA gibt es 60 Millionen Angehörige evangelikaler Freikirchen, die sich vom traditionellen Protestantismus unter anderem durch ihre wörtliche Auslegung der Bibel, einen ausgeprägten Missionierungs-Drang und politischen Aktivismus unterscheiden.

Der wenig religiöse Trump hat ihren Einfluss verstanden. Deshalb schwang er sich zum Verteidiger der Religionsfreiheit auf, wettert gegen Gottesdienstverbote in der Pandemie, gibt den Lebensschützer. Nicht zuletzt schüttete er ein Füllhorn an Corona-Hilfen über den Gemeinden aus.

Kein Thema aber räsoniert mehr bei den Evangelikalen als die Besetzung des obersten Gerichts der USA mit konservativen Richtern. Trump setzte mit Neil Gorsuch und Brett Kavanaugh bereits Kandidaten durch, die auf der Wunschliste der Rechtschristen standen. Und schickt sich nun an, mit Amy Coney Barrett eine Nachfolgerin für die verstorbene Ruth Bader Ginsburg zu installieren, die so ziemlich das Gegenteil der feministischen Ikone ist.

Acht von zehn wählen Trump

Während eine Mehrheit der Amerikaner (52 Prozent) laut einer Umfrage von ABC und Washington Post gegen das Durchpeitschen der Bestätigung Barretts so kurz vor den Wahlen im Senat ist, spricht sich eine überwältigende Zahl an Evangelikalen dafür aus. Trotz einzelner Abtrünniger und dem aktiven Versuch Bidens, an den Rändern Evangelikale abzuwerben, planen am 3. November acht von zehn Evangelikalen, den Präsidenten wiederzuwählen.

Wie Pfarrer Jeffress blenden sie unangenehme Aspekte aus oder rechtfertigen sie. Sei es die Zwangstrennung von Einwanderer-Familien an der Grenze, seine fehlende Distanzierung von Rechtsextremen, die Affären und Schweige-Geldzahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels, die Steuertricks, mit denen sich Trump arm rechnete, oder der Verlust von 214.000 Menschenleben wegen der Pandemie.

Das Bindeglied

Während US-Präsident Donald Trump wohl nur wenig religiös ist, ist Mike Pence tief religiös. Der Vizepräsident gilt deshalb als wichtige Verbindung zu den Evangelikalen in den USA – und diese sollen dem republikanischen Duo am 3. November den Platz im Weißen Haus in Washington sichern. Anders als dem Präsidenten nimmt man Pence, der vom Katholiken zum Evangelikalen konvertierte, seine Religiosität auch ab. Pence sagt über sich, er sei „Christ, konservativ, Republikaner“, und zwar in genau dieser Reihenfolge.

Seine Frau Karen, mit der er seit 34 Jahren verheiratet ist, stellte ihn erst kürzlich bei einer Wahlveranstaltung vor, indem sie von ihrem gemeinsamen Lebensweg erzählte, bei dem sie stets auf Gott vertraut hätten. Ihr Motto sei „Glaube, Familie und Freiheit“, sagte die Second Lady.

Artikel von Thomas Spang