Ungeeignet wegen ihrer "biologischen und psychologischen Natur"

Proteste in Syrien: "Keine freie Gesellschaft ohne freie Frauen"

Konkret nannte er das Amt des Verteidigungsministers, in dem sie "nicht die gleiche Leistung wie der Mann" bringen könnten. Zudem sei es "problematisch", wenn Frauen Anwältinnen oder Richterinnen werden wollten. Sie hätten zwar das "Recht auf Bildung und Lernen". Bestimmte Bereiche würden aber nicht mit "ihren Fähigkeiten und ihrer Natur an sich übereinstimmen". Auch an syrischen Universitäten müssen sich die Studierenden wohl auf eine strikte Geschlechtertrennung einstellen. Um "gute