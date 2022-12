Ungarns Premier Viktor Orban verliert den Milliarden-Poker mit Brüssel

Eine Krise jagt die andere. Die EU-Botschafter tagen fast in Permanenz. Am Montagabend hatten sich die Spitzendiplomaten wieder auf eine lange Verhandlungsnacht eingestellt, da löste sich eines der zähesten Problempakete noch vor Mitternacht überraschend schnell in eine historische Premiere auf. Es ist das erste Mal in der Geschichte der EU, dass einem Mitgliedsland Fördermittel vorenthalten werden, weil es den Rechtsstaat beugt.