Ungarn verlegt Soldaten an Grenze zur Ukraine

Verteidigungsminister Tibor Benko gab am Dienstag die Verlegung von Soldaten an die ungarisch-ukrainische Grenze bekannt. Die Soldaten würden einerseits mit humanitären Aufgaben betraut und sollten andererseits sicherstellen, dass "keine bewaffneten Gruppen in das (ungarische) Staatsgebiet eindringen können", sagte er in der Stadt Szentendre.

Angaben zur Zahl der Soldaten, die in das Grenzgebiet entsandt werden sollen, macht Benko nicht. Die nationalistische Regierung von Ungarns rechtspopulistischem Ministerpräsidenten Viktor Orban ist für ihre restriktive Flüchtlingspolitik bekannt. Im Russland-Ukraine-Konflikt unterstützt Orban nach Angaben seines Sprechers den Kurs der Europäischen Union. In einem Telefongespräch mit EU-Ratspräsident Charles Michel habe Orban dies untermauert. Zugleich rief Orban am Dienstag das Kabinett für Nationale Sicherheit ein, um die aktuelle Lage zu beurteilen und nötige Entscheidungen zu treffen.

Der Spitzenkandidat der oppositionellen Allianz für den Posten des Regierungschefs, Péter Márki-Zay, forderte Orban in einer Video-Botschaft auf, sich entschieden von der russischen Aggression zu distanzieren, für die territoriale Integrität der Ukraine, für die NATO und ihre westlichen Verbündeten einzutreten. Orban solle sich nicht hinter der Erklärung der Europäischen Union verstecken. Im Parlament oder bei der außerordentlichen Sitzung des Ausschusses für Nationale Sicherheit solle ein Beschluss verabschiedet werden, der die Aggression von Putin verurteilt, forderte Márki-Zay.