Ungarn und Polen warten auf Geld

Die Minister müssen nach der Komission endgültig grünes Licht geben, damit die EU-Staaten Zuschüsse und Kredite aus dem 750 Milliarden Euro schweren Corona-Wiederaufbaufonds erhalten.

Mittlerweile sind es 18 Staaten, deren Aufbaupläne bewilligt wurden; an viele, darunter Österreich, fließt auch schon Geld. Bei zwei Staaten hakt es aber gewaltig – Ungarn und Polen. Beide Länder haben bereits im Mai ihre Pläne bei der Kommission eingereicht. Für die lange Prüfdauer spielen auch Rechtsstaatsbedenken eine Rolle. Polen hat Bedarf an 24 Milliarden Euro an Zuschüssen und 12 Milliarden Euro an Krediten angemeldet, Ungarn hofft auf Zuschüsse in der Höhe von 7,2 Milliarden Euro.