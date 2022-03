Bukarest: Ungarn erschwert Flüchtlingen die Einreise

Die ungarischen Grenzschutzbehörden hätten der rumänischen Grenzpolizei am Mittwochnachmittag mitgeteilt, dass ausschließlich Flüchtlingen mit biometrischem Pass eine visumfreie Einreise in den Schengenstaat gewährt werde. Wer keinen biometrischen Pass habe, müsse in dem Nicht-Schengenland Rumänien bleiben.

Entsprechend bildeten sich an den westrumänischen Grenzübergängen zu Ungarn binnen weniger Stunden lange Warteschlangen. Tausende ukrainische Flüchtlinge wollen über Ungarn nach Westeuropa weiterreisen, viele zu Verwandten oder Bekannten.

Der rumänische Außenminister Bogdan Aurescu sagte am Abend in einer ersten Reaktion, sowohl auf bilateraler als auch auf EU-Ebene um Lösungen bemüht zu sein. Ein erstes Gespräch hierzu habe er bereits mit den Diplomaten der ungarischen Botschaft in Bukarest geführt; auch die europäischen Behörden seien unterrichtet worden, so Aurescu.