Ungarn: Orban-Partei bleibt die stärkste Kraft

In Ungarn wird es nach der Parlamentswahl keinen Machtwechsel geben – allerdings kann Premier Viktor Orban nicht mehr uneingeschränkt herrschen. Erste Nachwahlbefragungen des Institutes "Median" unmittelbar nach der Schließung der Wahllokale um 19 Uhr deuteten auf eine Führung der Regierungspartei Fidesz hin.

Das meldete das ungarische Staatsfernsehen am Sonntagabend. Demnach erhält Fidesz 121 und das Oppositionsbündnis von Spitzenkandidat Peter Marki-Zay 78 der 199 Parlamentssitze. Damit würde Fidesz das vierte Mal in Folge siegen, aber diesmal die Zweidrittelmehrheit verfehlen.

Orban steht seit 2010 an der Spitze der Regierung und hat das Land aus Sicht seiner Kritiker autoritär umgebaut. Am Pranger steht Ungarn in der EU etwa wegen Einschränkungen der Pressefreiheit und der Diskriminierung von Homosexuellen und Transmenschen.

ZIB 1: Ernst Gelegs kommentiert die Gründe für die Serie von Wahlsiegen Viktor Orbans und versucht einen Ausblick, wie sich Ungarns Verhältnis zur EU nach der Wahl entwickeln könnte.

In den Fokus rückte zuletzt zudem Orbans Nähe zu Kreml-Chef Wladimir Putin. Zwar trägt die rechtspopulistische Regierung in Budapest seit Beginn des russischen Angriffskriegs die EU-Maßnahmen offiziell mit. Waffenlieferungen an die Ukraine über ungarisches Gebiet lässt sie jedoch nicht zu. Die weitgehend neutrale Haltung Ungarns erzürnte auch Polen, mit dessen nationalkonservativer Regierung Orban ansonsten eng verbündet ist.

Gleichzeitig mit den Parlamentswahlen fand ein Referendum über das umstrittene "Anti-Pädophilie-Gesetz" statt, das auch internationale massive Kritik auslöste. Das Gesetz umfasst etwa strenge Verbote der Darstellung von Homosexualität und Transgeschlechtlichkeit in Bildungseinrichtungen und jugendfreien Medieninhalten.

Herausforderer Marki-Zay wählte in Hodmezovasarhely. Bild: AFP/Attila Kisbenedek

199 Parlamentssitze vergeben

Das ungarische Wahlsystem ist eine Mischform von Listen- und Persönlichkeitswahl, wobei 106 der 199 Parlamentssitze in den Wahlkreisen vergeben werden.

Das offizielle Wahlergebnis der Einzelwahlkreise soll spätestens am 9. April vorliegen, das offizielle Landesergebnis spätestens am 22. April, wobei das neue Parlament bis zum 3. Mai konstituiert werden muss.