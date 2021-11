Ungarn legalisiert fiktive Wohnadressen

Bürgerrechtler und Oppositionelle befürchten, dass nun vor Wahlen Menschen in größerer Zahl in Wahlkreise "umgesiedelt" werden könnten, in denen mit einem knappen Wahlausgang zu rechnen ist. Auf Grundlage des neuen Gesetzes können künftig Adressen auch dann angemeldet werden, wenn die Menschen gar nicht die Absicht haben, am angegebenen Ort zu wohnen.

Das Gesetz wurde in der Nacht auf Donnerstag im Ungarischen Amtsblatt veröffentlicht und tritt am 1. Jänner 2022 in Kraft. Die nächste Parlamentswahl findet im Frühjahr nächsten Jahres statt.

Laut Opposition könnten sowohl ethnische Ungarn aus den Nachbarländern, die das Wahlrecht haben, als auch Inländer nach massenhafter Schein-Anmeldung in hart umkämpften Wahlkreisen ihre Stimme abgeben. "Beide Varianten eröffnen den Weg zur bewussten Verfälschung der Wahlergebnisse", heißt es in einer gemeinsamen Stellungnahme von sechs Oppositionsparteien.