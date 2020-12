Ungarn: Einig im Kampf gegen Viktor Orban

BUDAPEST. Um gegen Viktor Orbans übermächtige Fidesz-Partei zu gewinnen, wollen die ungarischen Oppositionsparteien bei der Wahl 2022 mit einer gemeinsamen landesweiten Liste antreten. Bisher war die Opposition in Ungarn stark zersplittert. Das neue Wahlbündnis, dem liberale, grüne, sozialistische und rechtsgerichtete Parteien angehören, kündigte an, dem Land "die Freiheit und den Wohlstand" zurückzugeben, die ihm bei der Wende vor 30 Jahren versprochen wurden. Die Oppositionsparteien wollen in jedem Wahlkreis einen gemeinsamen Kandidaten aufstellen. Zudem verpflichteten sie sich, nicht mehr mit der Fidesz-Partei zusammenzuarbeiten. Laut Umfragen haben sie Siegeschancen.

