Ungarn deutet weitere Verzögerung von NATO-Beitritt Schwedens an

Das sagte Kövér am späten Sonntag im ungarischen Fernsehen und deutete damit eine mögliche weitere Verzögerung des Prozesses an. Die Ratifizierung des NATO-Beitritts Schwedens liegt seit Juli 2022 im Parlament. "Es ist nicht sicher, dass wir diese Bewerbung genehmigen müssen", sagte Kövér von der Fidesz-Partei gegenüber HirTV. Seine Kommentare folgen auf ein Schreiben des ungarischen Außenministers an seinen schwedischen Amtskollegen in der vergangenen Woche, in dem dieser erneut seine Besorgnis über die - wie er es nannte - "voreingenommenen und unfairen" Anschuldigungen einiger schwedischer Politiker gegen die ungarische Regierung zum Ausdruck brachte. Schwedische Politiker hatten Rückschritte Ungarns in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die auch Gegenstand von EU-Vertragsverletzungsverfahren sind, kritisiert.

Schweden hatte im vergangenen Jahr als Reaktion auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine gemeinsam mit Finnland einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt, der von den meisten Bündnismitgliedern rasch ratifiziert wurde. Neben Ungarn blockiert auch die Türkei das schwedische Ansuchen. Finnland dagegen wurde Anfang April NATO-Mitglied.

