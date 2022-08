Uneinigkeit in der EU bei Visa und Trainingsmission

Die Beratungen der EU-Verteidigungs- und -Außenminister in Prag waren klar strukturiert. Die Verteidigungsminister tagten am Vormittag, die Außenminister am Nachmittag. "Sehr intensiv" wurde über eine militärische EU-Ausbildungsmission für die Ukraine diskutiert, fasste Österreichs Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) zusammen.

"Ich sehe zum jetzigen Zeitpunkt keine Möglichkeit, dabei zu sein", sagte Tanner, die meinte, dass nicht nur "rechtliche und örtliche Fragen" geklärt werden müssten, sondern auch inhaltliche. Eine EU-Ausbildungsmission braucht Einstimmigkeit unter den EU-Staaten. Österreich könne sich aufgrund seiner Neutralität aber wieder "konstruktiv enthalten".

"Es ist klar, dass es eine stärkere Koordinierung der Maßnahmen der Ausbildung, aber auch der Unterstützung braucht", sagte die deutsche Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller. Positiv zu einer EU-Ausbildungsmission äußerten sich zudem die Minister der Slowakei, Luxemburgs, der Niederlande und Finnlands.

Visa-Sperre: Der Kreml droht

Eine Visa-Sperre für russische Bürger fordern Polen, Tschechien, die baltischen Staaten, Finnland und Dänemark. Österreich dagegen lehnt wie Deutschland und Frankreich Einreisebeschränkungen ab. Man müsse "strategisch um die Herzen und Köpfe der russischen Bevölkerung kämpfen – zumindest um die Teile, die dem Westen noch nicht völlig entfremdet sind", halten Letztere fest. Deutschland wolle im EU-Streit um die Einreisebeschränkungen vermitteln.

Sollte es zu Visa-Sperren kommen, werde das Konsequenzen haben, drohte der Kreml. Russland werde eine solche Entscheidung nicht unbeantwortet lassen, sagte Sprecher Dmitri Peskow. "Dies ist eine sehr ernste Entscheidung, die sich gegen unsere Bürger richten kann." Peskow sprach zudem von "antirussischen Impulsen". Einige Hauptstädte würden "einen absoluten Mangel an Vernunft" zeigen.