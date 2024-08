Unabhängiger Kandidat Kennedy gibt auf und unterstützt Trump

Er werde sich hinter den republikanischen Kandidaten Donald Trump stellen, berichtete der Sender ABC News am Mittwoch unter Berufung auf Insider. Eine Stellungnahme von Kennedy lag zunächst nicht vor. Sein Wahlkampfteam hatte angekündigt, der 70-Jährige werde sich am Freitag im Bundesstaat Arizona an die Nation wenden.

Dann werde er über sein weiteres Vorgehen sprechen. Der Neffe des früheren Präsidenten John F. Kennedy gilt als chancenlos gegen Trump und die Demokratin Kamala Harris. Kennedy trat ursprünglich als Demokrat für die Abstimmung Anfang November an.

