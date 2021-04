UN warnt vor Bürgerkrieg und Blutbad in Myanmar

Angesichts des immer härteren Vorgehens der Militärjunta gegen Demonstranten warnt die UN-Sondergesandte für Myanmar vor einem Bürgerkrieg und einem "Blutbad" in dem Land. Christine Schraner Burgener appellierte am Mittwoch an den UN-Sicherheitsrat, "eine Katastrophe im Herzen Asiens zu verhindern".

Schraner Burgener erklärte, sie bleibe offen für einen Dialog mit der Junta, fügte aber hinzu: "Wenn wir nur darauf warten, dass sie bereit sind zu reden, wird sich die Situation nur verschlechtern. Ein Blutbad steht unmittelbar bevor." Die Schweizer Diplomatin forderte das Gremium auf, alle zur Verfügung stehenden Mittel zu ergreifen.

Schon mehr als 535 Tote

Seit dem Militärputsch am 1. Februar sieht sich die Junta massiven Protesten gegenüber, gegen die sie brutal mit Tränengas, Gummigeschossen und scharfer Munition vorgeht. Nach Angaben von Aktivisten wurden dabei mehr als 535 Menschen getötet.

Am bisher blutigsten Tag der Proteste seit dem Umsturz wurden am vergangenen Samstag, dem alljährlichen "Tag der Streitkräfte", nach UN-Angaben mindestens 107 Menschen getötet – darunter sieben Kinder.

Der UN-Sicherheitsrat befasste sich am Mittwoch in einer Dringlichkeitssitzung mit der jüngsten Gewalt gegen friedliche Demonstranten in Myanmar. Die Sitzung hinter verschlossenen Türen war nach Angaben aus Diplomatenkreisen auf Antrag Großbritanniens angesetzt worden.

Chinas UN-Botschafter Zhang Jun sagte: "China hofft, dass Myanmar den Frieden, die Stabilität und die verfassungsmäßige Ordnung baldmöglichst wiederherstellt und den demokratischen Übergang vorantreibt."

Sanktionen lehne Peking jedoch ab, sagte der Botschafter. "Einseitiger Druck und die Forderung nach Sanktionen" würden die Spannungen lediglich "verschlimmern".

Unterdessen stellte Myanmars Kardinal Charles Bo den Putsch, die Proteste und die blutige Niederschlagung des Widerstands in den Mittelpunkt seiner Osterbotschaft über die Auferstehung Christi. "Lasst uns den in den vergangenen zwei Monaten in den Gräbern der Unterdrückung begrabenen Traum von Demokratie wiederauferstehen lassen", betete der Erzbischof von Yangon.