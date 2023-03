UN-Staaten einigten sich auf Schutz der Meere

"Das Schiff hat das Ufer erreicht", sagte die Leiterin der UNO-Konferenz, Rena Lee, am Sitz der Vereinten Nationen in New York. Die Einigung wurde nach einer über 24-stündigen Marathonsitzung erzielt. Die UN-Mitgliedsstaaten hatten seit mehr als 15 Jahren vergeblich um ein Abkommen zum Schutz der Biodiversität auf hoher See gerungen.

Der Text, auf den sich die Delegierten nach zwei Wochen intensiver Gespräche einigten, kann nach Angaben von Konferenzleiterin Lee nun nicht mehr wesentlich geändert werden. "Es wird keine Wiederaufnahme oder inhaltliche Diskussionen mehr geben", erklärte Lee den Unterhändlern. Das Abkommen solle formell beschlossen werden, sobald es von Juristen geprüft und in die sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen übersetzt worden sei, kündigte Lee an.

Ein zentraler Punkt im Hochseeschutzabkommen ist das so genannte 30x30-Ziel. Dieses besagt, dass bis 2030 mindestens 30 Prozent der Meere unter absoluten Schutz gestellt werden müssen. Nur so können sie weiterhin ihrer wichtigen Funktion als Klimaregulator und Artenschützer nachkommen. Die Grundlage für diesen Punkt wurde erst im letzten Dezember auf der Weltnaturkonferenz COP15 in Montreal gelegt.

Unklar blieb zunächst, ob Russland und China Teil des Abkommens sein werden.

