UN-Chef Guterres: Vier Gefahren bedrohen Fortschritt der Welt

Sie könnten "jeden Aspekt unserer gemeinsamen Zukunft gefährden", sagte Guterres am Mittwoch in seiner Neujahrsansprache vor der UN-Vollversammlung in New York. Es gebe zwar Grund zur Hoffnung, aber man dürfe sich keine Illusionen machen.

Zum 75-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen in diesem Jahr reichten deshalb "nette Reden" nicht aus, sagte Guterres. "Wir müssen diese Herausforderungen des 21. Jahrhunderts mit Lösungen des 21. Jahrhunderts angehen." Er forderte die Mitgliedsländer auf, vor allem den Menschen zuzuhören. "Zu oft werden Regierungen und internationale Institutionen als Orte angesehen, die reden - und nicht zuhören. Ich möchte, dass die Vereinten Nationen zuhören."