UN-Chef Guterres: Dreiergruppe soll humanitäre Probleme in Ukraine lösen

UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat die Bildung einer trilateralen Gruppe zur Lösung humanitärer Probleme in der Ukraine vorgeschlagen. Diese solle aus Vertretern der Vereinten Nationen, Kiews und Moskaus bestehen und die Sicherheit von Fluchtkorridoren gewährleisten, sagte Guterres am Dienstag bei einer vom Fernsehen übertragenen Pressekonferenz mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow.

In dem Zusammenhang erwähnte Guterres die Notwendigkeit, einen humanitären Korridor zu bilden für die Evakuierung von Zivilisten aus der schwer umkämpften südostukrainischen Hafenstadt Mariupol und dem dortigen Stahlwerk Azovstal.

Guterres forderte zugleich eine rasche Waffenruhe und ein Ende des Krieges. Er habe ein Interesse daran, "alles Mögliche" zu tun, um den Krieg und das Leiden der Menschen zu beenden, sagte er. Der Krieg habe schon jetzt weltweit Auswirkungen. Es sei nötig, den Dialog zu führen und eine Waffenruhe zu erreichen, um die Bedingungen für eine friedliche Lösung des Konflikts zu finden.

Die Dringlichkeit einer Lösung betonte Guterres auch in einem Vieraugengespräch mit Präsident Wladimir Putin. Dieser sagte, Mariupol sei "befreit" worden und es seien dort keine Militäroperationen im Gange.

Aus dem Kreml hieß es zudem, Putin habe dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Telefonat gesagt, Kiew solle "Verantwortung" für die Menschen übernehmen, die sich im Stahlwerk verschanzt hätten, und die Kämpfer dort auffordern, ihre Waffen niederzulegen. "Kriegsgefangenen wird das Leben, die medizinische Versorgung und die Behandlung gemäß den internationalen Rechtsstandards garantiert", hieß es.

Eine neue internationale Kontaktgruppe zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte wird sich US-Verteidigungsminister Lloyd Austin zufolge künftig monatlich beraten. Nach Gesprächen auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein mit seinen Amtskollegen und ranghohen Militärvertretern aus rund 40 Staaten, darunter NATO-Partner und Verbündete, sagte Austin am Dienstag: "Ich bin stolz, anzukündigen, dass das heutige Treffen eine monatlich tagende Kontaktgruppe für die Selbstverteidigung der Ukraine bekommen wird."

In der Ukraine gehen die Kämpfe weiter – hier ein ukrainischer Panzer. Bild: APA/AFP/YASUYOSHI CHIBA

Warnung vor Drittem Weltkrieg

Sergej Lawrow zufolge besteht aktuell eine reale Gefahr eines Dritten Weltkrieges. "Die Gefahr ist ernst, sie ist real, sie darf nicht unterschätzt werden", sagte Lawrow in einem Interview im russischen Fernsehen. Auf einen Vergleich der aktuellen Situation mit der Zeit der Kubakrise 1962 angesprochen sagte Lawrow, dass es "damals tatsächlich nur wenige Regeln gab, geschriebene Regeln". Aber die "Verhaltensregeln" seien ziemlich klar gewesen – in Moskau sei klar gewesen, wie sich Washington verhalte, und Washington sei klar gewesen, wie sich Moskau verhalte. Auch heute gebe es wenige Regeln, sagte Lawrow weiter und verwies auf den atomaren Abrüstungsvertrag New Start. Während der Kubakrise habe es zudem einen Kommunikationskanal gegeben, dem die Führer der Sowjetunion und der USA vertrauten. Heute gebe es keinen derartigen Kanal und niemand versuche, ihn zu schaffen.

US-Verteidigungsminister Austin kritisierte indessen die jüngsten Warnungen Lawrows vor einem Dritten Weltkrieg und einem Einsatz von Nuklearwaffen. Jedes Gerede über den möglichen Einsatz von Atomwaffen sei "sehr gefährlich und wenig hilfreich", sagte Austin in Ramstein. "Niemand will einen Atomkrieg. Niemand kann das gewinnen."

Die im Exil lebende belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja bezeichnete am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin" den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko als "Kollaborateur des Krieges". Er habe das Land bereits tief in den Krieg gegen die Ukraine hineingezogen.