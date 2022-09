UN-Bericht stellt China an den Pranger

Das war ein Abgang, der noch lange nachhallen wird: Michelle Bachelet hat am Mittwoch um 23.50 Uhr, also zehn Minuten vor dem Ende ihrer vierjährigen Amtszeit als UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, einen brisanten Bericht über Chinas Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren veröffentlicht. Darin sieht das Menschenrechtsbüro der Vereinten Nationen Anhaltspunkte für Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Region Xinjiang.

Die Beschreibungen von Menschen, die in so genannten "Berufsbildungseinrichtungen" festgehalten wurden, hätten "Muster von Folter oder anderen Formen grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung aufgezeigt", heißt es in dem UNO-Bericht. "Das Ausmaß der willkürlichen und diskriminierenden Inhaftierung von Angehörigen der Uiguren und anderen überwiegend muslimischen Gruppen (...) könnte internationale Verbrechen, insbesondere Verbrechen gegen die Menschlichkeit, darstellen." Den Menschen seien von 2017 bis 2019 und möglicherweise darüber hinaus fundamentale Rechte vorenthalten worden.

Laut Menschenrechtsorganisationen und geflohenen Uiguren wurden Hunderttausende in Umerziehungslager gesteckt. Viele sollen zur Zwangsarbeit in andere Provinzen geschickt worden sein. Es soll zudem zu Zwangssterilisationen gekommen sein.

China weist die Vorwürfe zurück und spricht von Lügen. Hinter dem Bericht stünden "die USA und einige weitere westliche Kräfte", er sei "unrechtmäßig und ungültig", sagte der Sprecher des chinesischen Außenamtes, Wang Wenbin. Dahinter stecke die Strategie des Westens, mit Hilfe des Themas Xinjiang "China zu kontrollieren", sagte Wang weiter. Der UNO warf er vor, sich zum "Handlanger und Komplizen der USA und des Westens" gemacht zu haben.