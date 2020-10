Umsturzversuch in Michigan verhindert

Das FBI hat einen Anschlag rechtsextremer Milizen auf die Gouverneurin des US-Bundesstaates Michigan, Gretchen Whitmer, verhindert und 13 Verdächtige festgenommen. Statt sich nach ihrem Wohlergehen zu erkundigen, griff US-Präsident Donald Trump die Demokratin an.

Die Gouverneurin von Michigan kann kaum glauben, was der Präsident der Vereinigten Staaten ihr zwischen den Zeilen seines Tweets zu dem verhinderten Plot rechter Milizen mitteilte. Mit zwei Worten zusammengefasst hielt Trump seiner Lieblingsfeindin in dem wichtigen Wechselwähler-Staat vor: Selber schuld. "Gouverneurin Whitmer hat einen fürchterlichen Job gemacht. Sie schloss ihren Staat für jeden, mit Ausnahme den Boots-Aktivitäten ihres Ehemanns", reagierte der republikanische Präsident auf den Vorwurf der Demokratin, ein Klima geschaffen zu haben, in dem sich die Milizionäre ermutigt fühlten, einen Anschlag auf sie zu planen. "Öffnen Sie ihren Staat, öffnen Sie ihre Schulen, und öffnen Sie ihre Kirchen."

"Michigan Liberty Militia"

Genau das war der Schlachtruf Trumps, als er Mitte April "LIBERATE MICHIGAN!" twitterte, nachdem Whitmer wegen massiv steigender Covid-19-Infektionen ihrem Staat strikte Schutzmaßnahmen verordnet hatte. Hunderte Demonstranten stürmten darauf das Staatshaus in Lansing, darunter schwer bewaffnete Milizionäre.

Mindestens zwei Angehörige der "Michigan Liberty Militia", die im Frühjahr beim Sturm des Staatshauses dabei waren, gehören zu den dreizehn Personen, deren Festnahme das FBI am Donnerstag mitteilte. Demnach plante die Gruppe die Entführung der Gouverneurin aus ihrem Ferienhaus noch vor den Wahlen am 3. November. Die Milizionäre wollten Whitmer in ein Versteck nach Wisconsin verschleppen und sie dort wegen "Verrats" vor ein Tribunal stellen. Das FBI verfolgte die Vorbereitungen des Plots mithilfe eines Informanten, der die Beweise für die Anklage gegen die rechtsextremen Mitglieder der Verschwörung lieferte.

Whitmer dankte bei einer Pressekonferenz den Beamten des FBI für ihren Einsatz und beklagte das Klima, das Trump in den USA geschaffen habe. Inklusive seiner Aufforderung in der Präsidentschaftsdebatte an die rechtsextremen "Proud Boys", sich bereitzuhalten. "Die Hassgruppen haben die Worte des Präsidenten nicht als Zurückweisung verstanden, sondern als Schlachtruf, als Aufforderung zum Handeln."

Donald Trumps Berater Jason Miller wies den Vorwurf zurück. Whitmers Versuch, die Rhetorik des Präsidenten mit dem Plot zu verknüpfen, zeige bloß, "mit wie viel Hass in ihrem Herzen sie jeden Morgen aufwacht."

Artikel von Thomas Spang