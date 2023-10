Um einen Flächenbrand zu verhindern, reist auch Joe Biden heute nach Israel

Die Angst vor einer militärischen Eskalation und einer humanitären Katastrophe im Nahen Osten wächst: Um in allerletzter Minute das Schlimmste abzuwenden, reisen Spitzenpolitiker aus aller Welt zu Vermittlungsgesprächen in die Region. Gestern war der deutsche Kanzler Olaf Scholz in Israel, heute kommt US-Präsident Joe Biden.

Schon die Landung der "Air Force One" in Tel Aviv verlangt starke Nerven. Der Ben-Gurion-Flughafen liegt keine 70 Kilometer vom Gazastreifen entfernt und befindet sich damit in Reichweite der Raketen der Hamas. Auf die Terroristen gibt es kein Druckmittel. Hamas nähme den "Großen Satan" nur zu gern ins Visier. Der 80-jährige Biden nimmt die persönliche Gefahr für ein größeres Ziel in Kauf: einen Flächenbrand im Nahen Osten zu verhindern.

US-Präsident Biden will nicht nur seine Solidarität mit Israel demonstrieren, sondern auch der arabischen Welt zeigen, dass die USA sich um die palästinensische Zivilbevölkerung sorgen. Eine Million Menschen haben den Norden Gazas in Erwartung einer Offensive Israels verlassen. Darum soll es bei den anschließenden Gesprächen in Jordanien mit König Abdullah II., dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fatah El-Sisi und dem Präsidenten der Autonomiebehörde im Westjordanland, Mahmud Abbas, gehen.

Der Besuch des US-Präsidenten ist schließlich auch als Warnung an Hisbollah und den Iran gedacht, nicht weiteres Öl ins Feuer zu gießen oder Israel anzugreifen. Als Abschreckung schickte Biden zwei Flugzeugträger, die mehr als hundert Kampfflugzeuge unterstützen können, samt Begleitflotte ins östliche Mittelmeer.

Im Gazastreifen verschlimmerte sich indes stündlich die Lage: UNO-Schätzungen zufolge ist inzwischen fast die Hälfte der Zivilbevölkerung auf der Flucht. Krankenhäuser seien mangels Strom und inzwischen auch Treibstoff für Generatoren "am Rande des Zusammenbruchs". Das Leben Tausender sei in Gefahr. Laut Angaben aus Palästinenser-Kreisen wurden bereits mehr als 3000 Menschen getötet.

Die Grenzen bleiben dicht

Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte zeigte sich entsetzt über die Berichte von israelischen Angriffen auf fliehende Zivilisten. Die Berichte, wonach Zivilisten bei ihrer Flucht in den Süden des Gazastreifens getötet worden seien, müssten unabhängig untersucht werden, ebenso wie alle Vorwürfe schwerer Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht.

Die Verzweiflung der Vertriebenen ist groß. Bild: APA/AFP/MAHMUD HAMS

Die Vertriebenen wissen nicht wohin. Weder Jordanien noch Ägypten sind bereit, weitere palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen. Das sei "eine rote Linie", gab sich König Abdullah II. auch im Gespräch mit dem deutschen Kanzler Scholz unnachgiebig. Der Konflikt dürfe nicht auf den Schultern anderer ausgetragen werden.

"Holt mich hier raus!"

Die islamistische Hamas hat unterdessen ein Video mit einer Geisel im Gazastreifen veröffentlicht. "Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus", flehte die 21-jährige Mia Schem mit französisch-israelischer Doppelbürgerschaft. Ihre schockierte Mutter bat die Weltöffentlichkeit um Hilfe.

Die Mutter einer französisch-israelischen Geisel bat die Welt um Hilfe. (AFP/Magen) Bild: APA/AFP/GIL COHEN MAGEN

