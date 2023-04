Ukrainische Frühjahrsoffensive: "Im weitesten Sinne sind wir bereit"

Von einer "Nacht des Terrors" sprach gestern der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, nachdem die russische Armee eine Reihe von Städten in der Ukraine angegriffen hatte (siehe Grafik). Zehn Wohngebäude wurden allein in der zentralukrainischen Stadt Uman getroffen, wo es auch mindestens 20 Todesopfer gegeben hatte.

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach Angaben von Verteidigungsminister Oleksij Resnikow ihre Vorbereitungen für eine Gegenoffensive abgeschlossen. "Sobald Gottes Wille da ist, das Wetter und die Entscheidung der Kommandanten, werden wir es tun", sagte Resnikow in einer Online-Pressekonferenz, ohne Details zu nennen. "Im weitesten Sinne sind wir bereit."

Präsident Selenskyj veröffentlichte Fotos von den Zerstörungen in den sozialen Netzwerken. "Terroristen haben Zivilisten als Ziel genommen", sagte er gestern. In Dnipro starben bei nächtlichem Beschuss Behörden zufolge zwei Menschen.

Download zum Artikel Ukraine: Massive Raketenangriffe PDF-Datei vom 28.04.2023 (1.743,51 KB) PDF öffnen

Außerdem wurden Explosionen in weit voneinander entfernten Regionen wie Dnipro, Krementschuk und Poltawa in der Zentralukraine sowie in Mikolajiw im Süden verzeichnet. Es gab zudem Berichte über Explosionen in und um Kiew und über nicht identifizierte Flugobjekte, die sich Richtung Westen bewegten.

Auch Kiew im Visier der Russen

Der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Walerij Saluschnyj, gab die Gesamtzahl der Raketen, die auf die Ukraine in der Nacht abgefeuert worden seien, mit 23 an. Davon seien 21 abgeschossen worden. Auch zwei Drohnen seien abgeschossen worden.

Die Angriffe seien von russischen strategischen Flugzeugen des Typs Tupolew Tu-95 über dem Kaspischen Meer erfolgt, sagte er. Nach ukrainischen Militärangaben schoss die Flugabwehr auch elf Marschflugkörper in der Nähe der Hauptstadt Kiew ab.

ZIB 1: Russischer Großangriff: Mindestens 20 Tote

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Forderung nach Kampfjets

"Das russische Böse kann durch Waffen gestoppt werden, unsere Verteidiger tun dies. Und es kann durch Sanktionen beendet werden", sagte Selenskyj. Er fordert seit langem deutlich mehr Waffen, eine Verschärfung der internationalen Strafmaßnahmen gegen Russland und eine bessere Kontrolle der Umsetzung der bisher erlassenen Exportbeschränkungen in das Riesenreich.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba forderte einmal mehr Kampfjets vom Westen, um die russischen Truppen aus der Ukraine zu vertreiben. "Der Weg zu Frieden ist, die Ukraine mit F-16 zu bewaffnen und die Kinder vor russischem Terror zu schützen."

Das russische Verteidigungsministerium brüstete sich dagegen in Moskau einmal mehr mit den Raketenschlägen und teilte bei Telegram mit: "Sicher ins Ziel." Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu warf dem Westen vor, sich zum Ziel gesetzt zu haben, Russland strategisch zu besiegen.

ZIB 1: Wehrschütz (ORF) zum russischen Großangriff

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Außerdem wolle er eine Gefahr für China darstellen, um seine eigene Monopolstellung zu bewahren, zitierte die staatliche Nachrichtenagentur RIA Nowosti den Verteidigungsminister. Fast alle NATO-Staaten hätten ihre militärischen Fähigkeiten gegen Russland eingesetzt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper