Ukrainische AKW "würden auch Flugzeugabstürze abfangen"

Nach dem russischen Beschuss des ostukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja appellierten gestern Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer (VP) und Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) an Russland, "maßgeblich darauf zu achten, dass es zu keinen Kampfhandlungen in der Nähe von Atomkraftwerken kommt". Die Folgen seien "unabschätzbar", hieß es bei einem Lagebriefing von Nehammer und Gewessler in der Strahlenschutzabteilung des Klimaschutzministeriums in Wien.

Die russische Armee und Präsident Wladimir Putin würden im wahrsten Sinn "mit dem Feuer spielen". "Dieser Wahnsinn muss ein Ende haben", es hänge von Präsident Putin ab, "er kann den Befehl geben, die Kampfhandlungen einzustellen", so Nehammer.

Was die Gefahr durch das 1300 Kilometer entfernte AKW Saporischschja betrifft, so sagte Verena Ehold, Leiterin der Strahlenschutzabteilung im Ministerium, dass hier selbst im "allerschlimmsten Fall" für Österreich nur landwirtschaftliche Maßnahmen notwendig wären, die Einnahme von Jodtabletten wäre hingegen in keinem Szenario nötig. Laut Ehold handelt es sich bei den 15 Reaktoren sowjetischer Bauart in der Ukraine um Leichtwasserreaktoren. Es würde zu keiner Explosion kommen wie in Tschernobyl, denn auch wenn im schlimmsten Fall der Reaktorkern zerstört wäre, gäbe es keine Kettenreaktion als Folge.

Die ukrainischen Atomkraftwerke seien sehr gut gesichert, "diese Anlagen würden auch direkte Flugzeugabstürze abfangen", sagte Ehold.