Ukrainekrieg: Experte sieht kein schnelles Ende

Auch nach den jüngsten ukrainischen Angriffen auf russische Soldaten ist für den Bundesheer-Experten Markus Reisner kein schnelles Ende des Krieges in Sicht.

Wesentlich für den weiteren Verlauf des Krieges seien weitere intensive Waffenlieferungen an die Ukraine. Europa sei hier "immer noch zurückhaltend", meint Reisner. Die Frage sei auch, ob die USA nun etwa Bradley-Schützenpanzer lieferten. Die Ukraine fordert außerdem weitreichende ATACMS-Raketen oder Mehrzweckkampfflugzeuge vom Typ F-16. Der ukrainische Oberkommandierende Walerij Saluschnyj hatte Mitte Dezember erklärt, 300 Kampfpanzer, 600 bis 700 Schützenpanzer und 500 Haubitzen zu brauchen. Erst damit könne er wieder in eine neue Offensive übergehen.

Die USA seien trotz starker Unterstützung der Ukraine auf keine Eskalation aus, sagt der Experte. Reisner nennt als Indikatoren, dass die USA bis jetzt nur 20 HIMARS-Mehrfachraketenwerfer geschickt und weitere 18 zugesagt haben – weit weniger als die 50 bis 100 von den Ukrainern verlangten. Die USA hätten bisher auch keine F-16 Mehrzweck-, A-10-Erdkampfflugzeuge oder "Gray Eagle"-Drohnen geliefert und nichts unternommen, um die Satellitensysteme der Russen zu zerstören oder zumindest zu stören. Russland habe auch an Waffen und Munition "noch einiges in der Hinterhand".

Im Moment sieht Reisner eine "eingefrorene Frontlinie", die sich von Cherson entlang des Dnipro-Flusses nach Saporischschja über Donezk bis in den Raum ostwärts von Kupjansk ziehe. "Die Russen beginnen, sich massiv einzugraben." Zwei strategisch günstige Räume für eine Offensive der Ukrainer sieht Reisner: Erstens in der Region Saporischschja beim Dnipro-Knie in Richtung Melitopol und zweitens ein ukrainischer Vorstoß in die Region Kreminna südöstlich von Charkiw. Hier könnten die Versorgungslinien der Russen in den Donbass abgeschnitten werden.

Mobilisierung entscheidend

Entscheidend sei nun die zusätzliche Mobilisierungsfähigkeit auf beiden Seiten. Am Dienstag habe es Berichte über eine mögliche neue Mobilisierungswelle in Russland gegeben mit Hunderttausenden neu zu rekrutierenden Soldaten. Auch die politische Führungsfähigkeit Russlands und der Ukraine und die Auswirkungen der Angriffe auf die kritische Infrastruktur spielten eine Rolle. Ein weiterer Faktor sei, wie sich Länder wie China und Indien zu Russland positionierten.

