Ukraine wirft Papst Franziskus "Propaganda" vor

Grund ist eine Rede, die der Papst am 25. August per Videolink anlässlich des russischen Jugendtags in St. Petersburg hielt. "Ihr seid die Kinder des großen Russland, des großen Russland der Heiligen, der Könige, dieses großen Reiches mit großer Kultur und Menschlichkeit. Gebt dieses Erbe niemals auf", soll Franziskus laut ukrainischem Außenministerium gesagt haben.

"Es ist schade, dass die Ideen einer russischen Großmacht, die die Ursache für Russlands chronische Aggression sind, aus dem Munde des Papstes kommen", so Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko. Die Reaktion des Vatikan: Franziskus wollte "die jungen Menschen dazu ermutigen, das Positive des großen kulturellen und geistigen Erbes Russlands zu bewahren und zu fördern, und keinesfalls imperialistische Logiken und Regierungspersönlichkeiten verherrlichen".

