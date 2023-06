Ukraine: Wiederaufbau ein "ideologischer Sieg"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj betrachtet eine Wiederherstellung normaler Lebensverhältnisse in der Ukraine als "ideologischen Sieg" über Russland.

Das sagte Selenskyj am Mittwoch bei einer Wiederaufbaukonferenz in London, an der auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) teilnimmt. Die Augen der Welt seien darauf gerichtet, ob dies der Ukraine mithilfe der Verbündeten gelingen werde. Die Freiheit müsse siegen, so der per Video zugeschaltete Präsident.

Zuvor hatten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Außenminister Antony Blinken in ihren Reden die Reformbemühungen des Landes gelobt und die fortwährende Unterstützung der EU und der USA zugesagt. Die EU will eingefrorenes russisches Vermögen für die Unterstützung der Ukraine einsetzen. Dafür werde die EU-Kommission noch vor der Sommerpause einen Plan vorlegen, sagte von der Leyen. Sie fügte hinzu: "Der Täter muss zur Verantwortung gezogen werden."

Eine Ausweitung der nicht-rückzahlbaren Zuschüsse und ein Schuldenerlass im Umfang von 60 Prozent wird von Experten zur Finanzierung des Wiederaufbaus der Ukraine empfohlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (wiiw) gestern gemeinsam mit dem Growford-Institut in Kiew zur Konferenz in London vorgelegt hat. Rund 80 Prozent des Geldes müssten zunächst aus öffentlichen Mitteln kommen.

