Ukraine: Trump droht Russland mit Sanktionen und Zöllen

"An Russland und die Ukraine: Setzt euch sofort an den Verhandlungstisch, bevor es zu spät ist", schrieb er am Freitag auf seinem Online-Sprachrohr Truth Social.

Aufgrund der Tatsache, dass "Russland auf dem Schlachtfeld gerade absolut auf die Ukraine einhämmert", erwäge er umfassende Bankensanktionen sowie Zölle gegen Moskau.

