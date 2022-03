Ukraine trotzt Raketenhagel: "Kiew steht und wird stehen"

Die russischen Angreifer treiben ihre militärische Offensive in der Ukraine mit immer größerer Gewalt voran, sie stoßen aber nach wie vor auf erbitterten und heldenhaften Widerstand der ukrainischen Armee. Gestern konzentrierten sich die Kämpfe auf mehrere Großstädte. Vor allem Charkiw, die zweitgrößte Stadt der früheren Sowjetrepublik, die Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer und Cherson, zwischen der Krim und Odessa gelegen, lagen unter schwerem Raketenbeschuss.

Ihor Kolychajew, der Bürgermeister von Cherson, wandte sich währenddessen mit einem verzweifelten Appell an internationale Medien: "Ich bitte Sie, Ihre Möglichkeiten als Vierte Gewalt zu verwenden, damit ein ,grüner Korridor’ für den Transport von Verletzten, von Leichen sowie von Medikamenten und Nahrung in die Stadt gebracht werden kann." Ohne diese Möglichkeit würde die Stadt sterben, erklärte er mit Verweis auf die drohende humanitäre Katastrophe.

Schwere Schäden durch russische Bombenangriffe auf Kiew Bild: AFP/Aris Messinis

"Völkermord und Vernichtung"

In Charkiw meldeten Rettungskräfte nach Bombardements mindestens vier Tote. Neun Menschen seien bei Angriffen auf den Sitz der Sicherheitsdienste und eine Uni verletzt worden, hieß es. Es gebe "kein Gebiet mehr in Charkiw, in dem noch keine Artilleriegranate eingeschlagen ist", teilte das Innenministerium mit.

Charkiw will sich aber nicht ergeben. "Wir haben niemals erwartet, dass das geschehen könnte: totale Zerstörung, Vernichtung, Völkermord am ukrainischen Volk", sagt Bürgermeister Ihor Terechow. "Das ist unverzeihlich."

In Charkiw werde russisch gesprochen, jeder vierte Einwohner habe Verwandte in Russland, sagte der Bürgermeister. Die Stadt wird seinen Angaben zufolge mit Raketen und aus der Luft beschossen. Auch Wohngebiete würden getroffen.

Kämpfe und Beschuss werden auch aus Kiew berichtet. Zudem kommen die russischen Truppen der Hauptstadt mit drei Millionen Einwohnern immer näher. Russland ziehe immer mehr Kräfte zusammen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko gestern in den sozialen Medien mit. "Wir bereiten uns vor und werden Kiew verteidigen! Kiew steht und wird stehen!"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass fast 6000 russische Soldaten in den sechs Tagen des Krieges getötet worden seien. Russland könne die Ukraine nicht mit Bomben, Angriffen und Raketen gewinnen. Nach dem russischen Angriff auf den TV-Turm in Kiew, bei dem auch die Gedenkstätte Babyn Jar leicht beschädigt wurde, warf Selenskyj den russischen Truppen vor, sie wollten sein Land und dessen Geschichte auslöschen.

Diese verzweifelte Familie sucht Schutz in einer U-Bahn-Station in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Bild: AFP/Aris Messinis

In Babyn Jar verübten im Zweiten Weltkrieg deutsche Besatzer und deren ukrainische Helfer ein Massaker an der jüdischen Bevölkerung. "Dieser Angriff zeigt, dass vielen Menschen in Russland unser Kiew absolut fremd ist", sagte Selenskyj in einer Video-Botschaft. "Sie wissen gar nichts über Kiew, über unsere Geschichte. Aber sie alle haben den Befehl, unsere Geschichte, unser Land, uns alle auszulöschen."

Mehr als 1000 Ausländer haben sich bisher nach ukrainischen Angaben dem Kampf gegen Russland angeschlossen. "Aus 16 Ländern weltweit sind bereits Freiwillige in die Ukraine gekommen, die bereit sind, Rücken an Rücken mit dem ukrainischen Volk gegen die Aggressoren zu kämpfen", sagte Außenminister Dmytro Kuleba vor Journalisten.

Johnson: "Kriegsverbrechen"

Großbritannien hat Russlands Präsidenten Putin beschuldigt, bei den Angriffen auf die Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben. "Was wir schon jetzt von Putins Regime gesehen haben, bezüglich der Nutzung von Kampfmitteln, die sie auf unschuldige Zivilisten abgeworfen haben, das erfüllt aus meiner Sicht vollkommen die Bedingungen eines Kriegsverbrechens", so Premier Boris Johnson gestern im Unterhaus.

Aufgrund der "neuen Realität" will indes Georgien heute die EU-Gremien auffordern, "unseren Antrag einer Notfallprüfung zu unterziehen und Georgien den Status eines EU-Beitrittskandidaten zu gewähren", sagte Regierungs-Chef Irakli Kobachidse gestern.

Mehr als die Hälfte der Betroffenen sind in Polen. Bild: APA/AFP/WOJTEK RADWANSKI

Flüchtlingszahl nähert sich der Millionenmarke

Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR vom Mittwoch haben bereits rund 836.000 Menschen die Ukraine verlassen. Am Tag davor waren es noch 677.000.

Mehr als die Hälfte der Flüchtlinge befindet sich demnach in Polen. Rund 450.000 Menschen aus der Ukraine suchten dort laut UNHCR Schutz, nach Regierungsangaben sogar rund 500.000.

An zweiter Stelle folgt Ungarn mit 116.000 aufgenommenen Flüchtlingen, dann die Slowakei mit 67.000, Moldau mit 65.000 und Rumänien mit 38.000.

52.000 Menschen seien zudem in andere europäische Staaten weitergereist, hieß es gestern. Aus Österreich lagen bisher keine konkreten Zahlen vor.

Oligarchen bringen Boote in Sicherheit

Russische Milliardäre bringen offensichtlich ihre Superjachten aus der Reichweite westlicher Sanktionen. Mindestens fünf der Luxus-Schiffe liegen bei den Malediven vor Anker oder kreuzen in den Gewässern vor der Inselgruppe im Indischen Ozean, wie aus Schifffahrtsdaten hervorgeht.

Die Malediven haben kein Auslieferungsabkommen mit den USA. Washington hatte angekündigt, das Eigentum sanktionierter Personen zu beschlagnahmen.