Ukraine stimmt Friedensverhandlungen nach taktischem Gezerre zu

Neben den Kriegshandlungen und dem Säbelrasseln tat sich am Sonntag ein kleiner Funke Hoffnung auf: Es soll zu Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kommen. Wann und wo genau, war zunächst unklar.

Das Treffen werde an der ukrainisch-weißrussischen Grenze stattfinden, teilte das Präsidialamt in Kiew mit. Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko habe die Verantwortung dafür übernommen, dass alle in seinem Land stationierten Flugzeuge, Hubschrauber und Raketen während der Anreise der ukrainischen Delegation auf dem Boden blieben.

ORF III: Franz-Stefan Gady, Militärexperte am Institut für Strategische Studien London, erläutert die Truppenbewegung der russischen Streitkräfte.

Zuvor hatte es über das Wochenende ein Gezerre über die Verhandlungen gegeben. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte sich bereit für Gespräche in der weißrussischen Stadt Gomel gezeigt. Eine Delegation sei dort bereits eingetroffen, hieß es. Aber die Ukraine habe Verhandlungen abgelehnt. Dies wies der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zurück, der auf Verhandlungen auf neutralem Boden pochte. Denn Weißrussland sei nicht neutral – Lukaschenko hatte zugegeben, dass auch von weißrussischem Gebiet aus zwei Raketen auf die Ukraine abgefeuert worden seien.

Die russischen Einheiten konnten auch am vierten Kriegstag nicht den erwarteten Blitzsieg über die gesamte Ukraine erreichen. Bild: AFP/Anatolii Stepanov

Moskau stellte Kiew ein Ultimatum bis Sonntag, 15 Uhr (13 Uhr Mitteleuropäischer Zeit), sonst würde man wieder aus Gomel abreisen. Lukaschenko hat laut Agenturberichten sowohl mit Selenskyj als auch mit Putin telefoniert und soll dem russischen Staatschef vorgeschlagen haben, länger in Gomel auf die Ukrainer zu warten.

Am Nachmittag verkündete Selenskyj dann, für Verhandlungen ohne Bedingungen bereitzustehen. "Die russische Seite und die russische Delegation vor Ort sind vollständig auf die Verhandlungen vorbereitet", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Ähnlich äußerte sich der russische Delegationsleiter Wladimir Medinski.