Ukraine: Schon mehr als 10.000 getötete Zivilisten

Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine fordert auch immer mehr zivile Opfer. "Wir haben die Bestätigung über 10.749 tote Zivilisten und 15.599 Verwundete. Davon wurden 499 Kinder getötet und 1900 Kinder verletzt", sagte gestern Yuriy Belousov, Chef der Abteilung für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen in der Ukraine. Die Vereinten Nationen gingen bisher von 9000 getöteten Zivilisten aus.

Belousov rechnet mit einer hohen Dunkelziffer. Bei Rückeroberungen von russisch besetzten Gebieten werde sich das wahre Ausmaß zeigen. "Wenn wir unsere Gebiete besetzen, wird die Zahl um ein Vielfaches ansteigen. Allein in Mariupol wird es Zehntausende Tote geben."

Der Krieg geht unterdessen unvermindert weiter. Die Streitkräfte der Ukraine haben dabei mit einer weiteren Erschwernis zu kämpfen – mit nachwachsendem Unterholz. Die überwiegend landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Kampfzone liege nun seit 18 Monaten brach, weswegen Unkraut und Sträucher bei den warmen, feuchten Sommerbedingungen schneller nachwachsen würden, teilte das britische Verteidigungsministerium mit.

Minenräumung erschwert

Das bedeute zusätzliche Tarnung für russische Verteidigungspositionen und erschwere die Räumung von Minenfeldern, schreiben die Briten in ihrem täglichen Update bei Twitter. Obwohl das Unterholz auch Tarnung für kleine, heimliche Infanterieangriffe bieten könne, sei es unter dem Strich für beide Seiten schwieriger, voranzukommen. Auch gestern setzte Russland seinen Angriff auf Häfen fort und zerstörte dabei die Getreide-Infrastruktur. Präsident Wolodymyr Selenskyi mahnte daher erneut mehr internationale Unterstützung bei der Flugabwehr an. Mit seinem Angriffskrieg wolle Moskau eine "globale Katastrophe" herbeiführen, sagte Selenskyj. Allein durch Angriffe in der Nacht auf 2. August auf den Hafen in Odessa seien 40.000 Tonnen Getreide zerstört worden, schätzte das US-Institut für Kriegsstudien (ISW).

820. Luftalarm in Kiew

Die Luftabwehr hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf gestern 15 Drohnen abgewehrt, die sich auf die Hauptstadt Kiew zubewegten. Es sei dies bereits der 820. Luftalarm in Kiew seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022 gewesen.

