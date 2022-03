Moskau und Kiew halten an humanitären Korridoren fest

Es gebe kleine positive Schritte bei der Verbesserung der Logistik für die humanitären Korridore, sagte der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak. Der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski meinte, dass es am Dienstag einen neuen Anlauf geben solle, um Menschen über die Korridore in Sicherheit zu bringen. Video: ORF Korrespondent Christian Wehrschütz über die aktuelle Lage in der Ukraine:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Erwartungen nicht erfüllt"

Er zeigte sich insgesamt aber enttäuscht von dem Treffen am Montag. "Die Erwartungen wurden nicht erfüllt", erklärte Medinski im russischen Staatsfernsehen. Die russische Seite habe eine Reihe vorbereiteter Dokumente zu den Verhandlungen mitgebracht. Allerdings habe die ukrainische Seite nichts unterschreiben wollen, sondern die Papiere zur Prüfung mitgenommen. Medinski zufolge wird in Kürze eine neue, vierte Verhandlungsrunde erwartet, bei der die Vereinbarungen schriftlich festgeklopft werden könnten.

Auf der Flucht: Erschütternde Bilder aus Irpin

"Mit Blick auf den politischen Block, wozu ein Waffenstillstand und überhaupt die Beendigung der Kampfhandlungen gehören, werden die intensiven Beratungen fortgesetzt", urgierte der Ukrainer Podoljak. Es gebe aber keine Ergebnisse für eine spürbare Verbesserung der Lage. "Dennoch werden die Beratungen fortgesetzt, und wir werden ein Ergebnis erhalten."

Unterdes haben die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens Russland aufgefordert, seine Angriff auf die Ukraine zu stoppen "und seine Truppen komplett zurückzuziehen". Man sei sich einig gewesen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung derzeit höchste Priorität haben müsse, hieß es nach einer gemeinsamen Videokonferenz.

Verhandlungen dauerten drei Stunden

Die dritte Runde der Verhandlungen zwischen Kiew und Moskau nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hatte in Belarus rund drei Stunden gedauert. Die belarussische Staatsagentur Belta hatte im Nachrichtenkanal Telegram ein Bild der Delegationen an einem Tisch veröffentlicht.

Beide Seiten hatten sich zwar bereits bei ihrem zweiten Treffen am vergangenen Donnerstag auf Fluchtkorridore verständigt. Am Wochenende waren aber gleich zwei Anläufe für Evakuierungen von Bewohnern der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine gescheitert. Beide Seiten warfen sich vor, gegen eine vereinbarte Feuerpause verstoßen zu haben. Auch am Montag kam eine geplante Rettung von Zivilisten aus umkämpften Städten nicht voran. Weiterhin müssen Zehntausende in Schutzbunkern ausharren, wo sich auch berührende Szenen abspielen:

Mehr als 400 tote Zivilisten

Als Bedingung für eine Einstellung der Gefechte fordert Russland, die Ukraine müsse sich in ihrer Verfassung für neutral erklären. Zudem müsse Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch sowie die Separatistengebiete als unabhängig anerkennen.

Während die diplomatischen Bemühung an Tag 12 der russischen Invasion weitergehen, meldet die UNO mehr als 400 tote Zivilisten. Die tatsächliche Opferzahl dürfte um ein vielfaches darüber liegen. Zuletzt starben in Kiew 13 Menschen bei einem Luftangriff auf eine Bäckerei. Moskau soll außerdem seine Truppen zusammenziehen und einen großangelegten Angriff auf die Hauptstadt planen. Zudem meldet Russland Gebietsgewinne im Osten.