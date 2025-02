Ukraine: Russischer Drohnengroßangriff am 3. Jahrestag des Kriegsbeginns

Russland habe die Ukraine in der Nacht auf Montag mit 185 Drohnen angegriffen. Davon seien 113 Drohnen abgeschossen worden, teilte das ukrainische Militär mit. 71 Drohnen seien vom Radar verschwunden und wohl von der elektronischen Luftabwehr abgefangen worden.

Ob die restliche eine Drohne ihr Ziel erreichte und einen Treffer landete, war zunächst unklar. Erst am Sonntag hatte die Ukraine den bisher größten russischen Drohnenangriff seit Beginn des russischen Angriffskriegs gemeldet und dabei von 267 Angriffsdrohnen gesprochen.

Russische Ölraffinerie Rjasan getroffen

Ukrainische Drohnen haben unterdessen nach Angaben des ukrainischen Militärs in der Nacht die russische Ölraffinerie Rjasan getroffen. Es habe mindestens fünf Explosionen in der Nähe der Anlage gegeben. Ein Feuer sei in der Raffinerie ausgebrochen, die russische Truppen versorge, hieß es. Zudem sei in der russischen Region Tula ein Öldepot getroffen worden.

