Ukraine: Russische Putin-Gegner greifen an

Von der Ukraine bewaffnete russische Putin-Gegner sind nach eigenen Angaben am Dienstag in russische Ortschaften nahe der ukrainischen Grenze eingerückt. Das Grenzdorf Tjotkino in der Region Kursk sei vollständig eingenommen worden, meldete eine der Milizen. Von ukrainischer Seite wurde jegliche Beteiligung an den Angriffen dementiert.

"Die Legion ,Freiheit Russlands‘, das ,Russische Freiwilligenkorps‘ und das ,Sibirische Bataillon‘ sind in die Gebiete Kursk und Belgorod im Rahmen einer gemeinsamen Operation vorgedrungen", schrieb der in der Ukraine lebende Ex-Abgeordnete der russischen Duma, Ilja Ponomarjow, auf Telegram. Ponomarjow berichtete, es habe Kämpfe in Tjotkino gegeben. Auch der Weiler Losowaja Rudka auf Belgoroder Gebiet soll unter Kontrolle der selbsternannten Putin-Gegner sein.

Dazu wurden Videos unter anderem von einem Panzer in einem Dorf gezeigt. Die vermummten Kämpfer in ukrainischen Uniformen betonten, dass sie nicht gekommen seien, um zu töten, sondern, um die Russen von der "Armut zu befreien". In ihren Videobotschaften riefen sie die Bewohner auch dazu auf, die Präsidentschaftswahl in Russland am kommenden Sonntag zu ignorieren.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht offiziell überprüfen. Das Verteidigungsministerium in Moskau wollte die Eroberung nicht bestätigen. Dort hieß es lediglich, dass mehrere Angriffe Bewaffneter aus der Ukraine zurückgeschlagen worden seien.

