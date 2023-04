Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda hatte Mitte März angekündigt, "in den kommenden Tagen vier voll einsatzfähige Flugzeuge" in die Ukraine zu überführen. Die MiG-29 sind Maschinen aus sowjetischer Produktion, wie sie auch in der ukrainischen Luftwaffe im Einsatz sind. Weitere MiG-29 würden gewartet und für einen späteren Transfer vorbereitet, hieß es aus Warschau.